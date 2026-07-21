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Prezident: Vo F. Švidraňovi stráca Slovensko statočného bojovníka
Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel Švidraň, posledný delostrelec, ktorý bojoval v SNP.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Vo Františkovi Švidraňovi, ktorý zomrel krátko pred svojimi 104. narodeninami, stráca Slovensko skvelého človeka, statočného bojovníka a hrdinu. V reakcii na úmrtie Švidraňa, posledného delostrelca, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní (SNP), to na sociálnej sieti uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
„Keď sa rozhodol brániť svoju vlasť, ležal ako mladý delostrelec v nemocnici pre problémy so sluchom. Ako však povedal - napriek tomu počul veľmi jasne hlas svojho srdca. Pridal sa k povstalcom a zaslúžil sa o návrat slobody a mieru do našej vlasti,“ uviedol prezident. Zároveň sa Švidraňovi poďakoval za jeho jasný životný postoj. „Vaše hrdinstvo nás zaväzuje, aby sme chránili hodnoty, ktoré ste pomáhali vybojovať. Aby sme aj vďaka vášmu vzoru jasne a v pravej chvíli rozpoznali hlas nášho srdca,“ uviedla hlava štátu.
Pellegrinimu je ľúto, že nás opúšťajú vzácni a výnimoční ľudia, ktorí bojovali za slobodu v SNP. „Ich príklad a ich svedectvá nám majú dodnes čo povedať o zásadných momentoch v dejinách slovenského národa, preto si ich musíme uchovávať vo svojej pamäti,“ povedal.
Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel Švidraň, posledný delostrelec, ktorý bojoval v SNP. Informuje o tom Slovenský zväz protifašistických bojovníkov na sociálnej sieti. Za účasť v SNP bol vyznamenaný viacerými medailami a v roku 2025 mu bol udelený Pamätný kríž Vojnového veterána.
„Keď sa rozhodol brániť svoju vlasť, ležal ako mladý delostrelec v nemocnici pre problémy so sluchom. Ako však povedal - napriek tomu počul veľmi jasne hlas svojho srdca. Pridal sa k povstalcom a zaslúžil sa o návrat slobody a mieru do našej vlasti,“ uviedol prezident. Zároveň sa Švidraňovi poďakoval za jeho jasný životný postoj. „Vaše hrdinstvo nás zaväzuje, aby sme chránili hodnoty, ktoré ste pomáhali vybojovať. Aby sme aj vďaka vášmu vzoru jasne a v pravej chvíli rozpoznali hlas nášho srdca,“ uviedla hlava štátu.
Pellegrinimu je ľúto, že nás opúšťajú vzácni a výnimoční ľudia, ktorí bojovali za slobodu v SNP. „Ich príklad a ich svedectvá nám majú dodnes čo povedať o zásadných momentoch v dejinách slovenského národa, preto si ich musíme uchovávať vo svojej pamäti,“ povedal.
Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel Švidraň, posledný delostrelec, ktorý bojoval v SNP. Informuje o tom Slovenský zväz protifašistických bojovníkov na sociálnej sieti. Za účasť v SNP bol vyznamenaný viacerými medailami a v roku 2025 mu bol udelený Pamätný kríž Vojnového veterána.