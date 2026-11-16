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AKCIE FERRUM A JABLKO: Polícia zadržala desať osôb
Akcie realizuje Národná protidrogová jednotka, protidrogové oddelenie Západ, s oddelením farmaceutickej kriminality.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Pri dvoch policajných akciách s krycím názvom Ferrum a Jablko, ktoré polícia realizuje na západnom Slovensku, bolo doposiaľ zadržaných desať osôb. Polícia zároveň vykonala 11 domových prehliadok a desať prehliadok iných priestorov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Procesné úkony naďalej prebiehajú,“ skonštatovala Vilhanová s tým, že o ďalších zisteniach bude polícia informovať, keď to procesná situácia umožní.
Akcie realizuje Národná protidrogová jednotka, protidrogové oddelenie Západ, s oddelením farmaceutickej kriminality. Týkajú sa zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom v súbehu so zločinom neoprávneného zaobchádzania s liekmi, liečivami a zdravotníckymi prostriedkami. Do oboch akcií bolo nasadených viac ako 400 policajtov.
„Procesné úkony naďalej prebiehajú,“ skonštatovala Vilhanová s tým, že o ďalších zisteniach bude polícia informovať, keď to procesná situácia umožní.
Akcie realizuje Národná protidrogová jednotka, protidrogové oddelenie Západ, s oddelením farmaceutickej kriminality. Týkajú sa zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom v súbehu so zločinom neoprávneného zaobchádzania s liekmi, liečivami a zdravotníckymi prostriedkami. Do oboch akcií bolo nasadených viac ako 400 policajtov.