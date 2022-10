Pri bolestiach či opuchoch kĺbov by ľudia mali zájsť za reumatológom

Bratislava 12. októbra (TASR) - Pri bolestiach či opuchoch kĺbov by sa ľudia mali obrátiť na reumatológa. Pri príležitosti Svetového dňa artritídy to pripomína ortopéd Pavel Žigo z Agel Clinic Bratislava. Liga proti reumatizmu na Slovensku upozornila, že včasná diagnostika a správne nastavenie liečby môžu vývoj ochorenia spomaliť.



Reumatoidná artritída je zápalové autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje najmä opuchmi a bolestivosťou kĺbov. U pacientov znižuje rozsah pohybu, čím ovplyvňuje vykonávanie každodenných činností aj celkovú kvalitu života. "Zo subjektívnych ťažkostí pacienti popisujú rannú stuhnutosť kĺbov rúk, chronickú únavu, prípadne mierne zvýšenú teplotu," priblížila reumatologička Katarína Sisol z Agel Clinic Bratislava.



Pri spomenutých ťažkostiach odborníci radia navštíviť odborníka reumatológa, ktorý vyberá z možností konzervatívnej liečby, od fyzioterapie až po medikamentóznu liečbu. "Keď konzervatívna liečba dosiahne svoje hranice, prichádza na rad ortopedická operácia. S výmenou poškodeného kĺbu sa u pacienta výrazne zvýši kvalita života," vysvetlil Žigo.



Liga však upozorňuje, že reumatologických ambulancií v regiónoch ubúda z dôvodu generačnej výmeny. "Čakacia doba u reumatológa sa predlžuje z tri až na šesť mesiacov. Sú regióny, kde je to aj dlhšie," ozrejmila. V tejto súvislosti spolu s pacientmi spúšťa iniciatívu Oslov a inšpiruj medika, aby si mal na staré kolená svojho reumatológa, ktorej cieľom je osloviť mladých medikov, aby si za svoj budúci odbor vybrali reumatológiu.



Výskyt tohto ochorenia v populácii sa uvádza okolo jedného percenta a častejší je u žien v strednom veku. Podľa údajov ligy ním na Slovensku trpí asi 45.000 až 50.000 pacientov, pričom každý rok je diagnostikovaná ďalším minimálne 1300 pacientom. Liga pripomína, že podporiť ich možno aj prostredníctvom finančnej podpory na ich webe.