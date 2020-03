Pri čistení ulíc sa ročne vyzbiera 30.000 ton odpadu

Bratislava 23. marca (TASR) - Pri čistení ulíc na Slovensku sa ročne vyzbiera necelých 30.000 ton odpadu. Predstavuje to viac ako päť kilogramov na obyvateľa. Uvádza to Inštitút environmentálnej politiky (IEP) vo svojej analýze. IEP vychádza z údajov Štatistického úradu SR.



Okrem zeminy, lístia či posypového materiálu, tvorí časť voľne pohodeného odpadu takzvaný littering. Ide o odpad z obalov a neobalových výrobkov.



"Takmer všetok odpad z litteringu ide na skládku, prípadne sa energeticky zhodnotí v spaľovni," hovoria analytici z IEP. Analytici Slovensku odporúčajú zistiť rozsah, štruktúru a náklady litteringu. Následne ho plne integrovať do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. "Analýza voľne pohodeného odpadu by mala pomôcť lepšie zacieliť konkrétnu zodpovednosť a viesť k pokutovaniu tých výrobkov, ktoré sú súčasťou litteringu, a hlavne tých, ktoré sú buď nerozložiteľné, alebo obsahujú látky, ktoré sú vo voľnej prírode nebezpečné," uviedli analytici.



Pripomínajú, že v súčasnosti tieto náklady nesú v plnej miere samosprávy a iné subjekty, ako je správa vodných tokov, lesov, či ciest alebo okresné úrady.



"Pre úspešnú implementáciu bude tiež nutné definovať, čo je považované za littering a čo za čiernu skládku," poznamenali analytici. Dodávajú, že prenosom zodpovednosti za littering na výrobcov nezaniká zodpovednosť občana, ktorý odpad zahadzuje. Za takýto čin by mal byť pokutovaný, hovoria analytici.