Pri infekčných ochoreniach je dôležitá ústna hygiena, radia zubári

Bratislava 12. apríla (TASR) - Aj v mimoriadnej situácii spôsobenej novým koronavírusom je dôležitá dôkladná ústna hygiena. Upozorňujú na to odborníci zo Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL). Medzi ústnou dutinou a pľúcami totiž prirodzene dochádza k cirkulácii baktérií. Do pľúc sa vdychovaním dostávajú baktérie zo zubného povlaku a z ústnej dutiny. Pri výdychu sa baktérie z pľúc zase dostávajú do ústnej dutiny a usádzajú sa na povrchu zubov a okolitých ďasnách.



"Pri infekčných ochoreniach vyvolaných baktériami, ako sú nádcha, angína, zápal priedušiek a pľúc, ale najmä pri vírusových ochoreniach, ako je chrípka, ale aj COVID-19, sa výrazne zvyšuje počet infekčných častíc v ústach. Ústna hygiena je u pacientov s týmito ochoreniami najmä vo fáze horúčok znížená alebo úplne chýba," hovorí hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo Neda Markovská. Povlak na zuboch je podľa nej plný cirkulujúcich infekčných častíc z pľúc, pričom ich počet znásobuje kašeľ.



Vlákna zubnej kefky sú síce zhotovené zo syntetických vláken, napriek tomu sa na nich usádzajú baktérie pochádzajúce z ústnej dutiny, ale aj z ovzdušia. Zubnú kefku preto treba po použití dôkladne opláchnuť teplou vodou a uložiť do zvislej polohy hlavičkou s vláknami nahor, aby voľne vyschla. Na zubnú kefku nie je vhodné dávať kryt, ktorý slúži len pri transporte zubnej kefky, napríklad pri cestovaní. Ak je v rodine niekto postihnutý infekčným ochorením , treba jeho zubnú kefku oddeliť od ostatných, ktoré sú umiestnené v spoločnom pohári.



Pacientovi počas liečby infekčného ochorenia zubári odporúčajú po očistení chrupu zubnú kefku opláchnuť ústnou vodou. "Zubnú kefku nikdy nedávajte očistiť do umývačky riadu alebo do mikrovlnnej rúry," upozorňujú. Pacient po vyliečení každého infekčného ochorenia vrátane ochorenia COVID-19, aj ľudia, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti, si nevyhnutne musia vymeniť všetky pomôcky ústnej hygieny za nové.



Zo štúdií, ktoré mikrobiologicky vyšetrili zubné kefky, vyplýva, že v prípade, že je v kúpeľni toaletná misa a WC sa spláchne pred zatvorením vrchného poklopu, niektoré baktérie a vírusy z ľudských výlučkov sa šíria vzduchom a usádzajú sa aj na zubných kefkách.