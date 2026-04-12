Pri každom ďalšom spracovaní PET fliaš sa materiál postupne mení
Tím projektu tvoria vedeckí pracovníci, mladí výskumníci, doktorandi a študenti inžinierskeho štúdia z Ústavu prírodných a syntetických polymérov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Pri každom ďalšom spracovaní plastových PET fliaš sa materiál postupne mení. Môže byť menej pevný, horšie sa spracováva a niekedy môže mierne zmeniť farbu. Kvalita recyklovaného plastu závisí najmä od toho, ako dobre sú plastové odpady vytriedené. Dôležitú úlohu zohrávajú aj technológie používané v recyklačných linkách, ktoré dokážu plast vyčistiť a zlepšiť jeho vlastnosti tak, aby sa mohol opäť použiť napríklad na výrobu nových nápojových fliaš. Vyplýva to z výskumu zrealizovaného v roku 2025, o ktorom TASR informoval Správca zálohového systému.
Správca zálohovania spolu s recyklačnými spoločnosťami General Plastic a Renviro v roku 2025 nadviazali spoluprácu s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Na realizácii projektu zameraného na výskum zlepšovania kvality a dlhodobej udržateľnosti recyklovaných PET nápojových obalov budú pokračovať aj v tomto roku.
Cieľom je hľadať odpovede na otázky, ako ovplyvňuje opakovaná recyklácia nápojového obalu kvalitu plastu, koľkokrát možno PET nápojový obal bezpečne spracovať bez zhoršenia jeho vlastností a ako nastaviť technologické procesy recyklácie plastov tak, aby boli ekologické aj technologicky spoľahlivé.
„Podpora výskumu nám pomáha hľadať riešenia, ako zlepšovať kvalitu recyklovaného PET materiálu a posilňovať cirkularitu plastov na Slovensku. Zároveň prináša poznatky, ktoré môžu prispieť k ekologickejšiemu prístupu pri navrhovaní a výrobe nápojových obalov a podporuje rozvoj obehového hospodárstva aj v širšom, medzinárodnom kontexte,“ uviedol generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč.
Tím projektu tvoria vedeckí pracovníci, mladí výskumníci, doktorandi a študenti inžinierskeho štúdia z Ústavu prírodných a syntetických polymérov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. „Táto kooperácia prináša obrovskú pridanú hodnotu - prepája akademické poznanie s potrebami priemyslu a zároveň vychováva novú generáciu odborníkov pre obehové hospodárstvo,“ uviedol Roderik Plavec, ktorý vedie tento výskumný tím.
