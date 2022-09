Pri klimatickej zmene očakáva verejnosť od politikov akčnejší prístup

Bratislava 28. septembra (TASR) - Pri téme klimatickej zmeny očakáva verejnosť od politikov akčnejší prístup i efektívne riešenia. Od štátu tiež očakáva finančnú pomoc a podporu. Poukázal na to kvalitatívny prieskum názorov slovenskej verejnosti o problematike zmeny klímy, ktorý organizovala agentúra Actly pre Fridrich Ebert Stiftung a Slovenskú klimatickú iniciatívu. Dominuje nedôvera i obavy o budúcnosť, ponúkaným riešeniam zo strany politikov ľudia nedôverujú.



"Pozitívnym výsledkom prieskumu je, že spochybňovanie existencie klimatickej zmeny je, zdá sa, za nami. Ľudia majú so zmenami klímy priamu skúsenosť, reprezentovanú extrémnymi prejavmi počasia. Tou negatívnou správou je, že existenciu zmeny klímy sprevádza nedôvera k tomu, čo v tejto veci robia politici a aká budúcnosť nás preto čaká," skonštatovala koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy Kateřina Chajdiaková.



Je preto podľa nej dôležité, aby štát ponúkal konzistentné, dlhodobé a reálne riešenia. Týka sa to napríklad zjednodušenia prístupu k obnove domov či inštalácii obnoviteľných zdrojov energie. Veľký priestor je tiež pri intenzívnejšom venovaní sa tejto téme zo strany politikov i predstaviteľov štátu. Tí by mali predkladať návrhy na možné riešenia a vysvetľovať ich prínosy pre občanov.



Výpoveď respondentov tiež potvrdzuje, že verejnosť nie je celkom angažovaná a nedôveruje ponúkaným riešeniam. "Bez ľudí to nejde. Bez ich súhlasu, pochopenia, spolupráce, angažovanosti nedokážeme riešiť kľúčové otázky zmeny klímy a robiť opatrenia v oblastiach, ktoré majú na klímu zásadný dosah, ako je energetika, doprava či naše poľnohospodárstvo," odkázal jeden zo spoluautorov prieskumu Jan Krajhanzl. Je preto dôležité vedieť, kde je problém v informovanosti, čomu verejnosť nerozumie a kam zamerať pozornosť, aby bolo možné presadiť potrebné zmeny.



Zber dát bol realizovaný v júni 2022 technikou fokusových skupín pomocou diskusií. Spolu 58 respondentov vo veku od 16 do 66 rokov zo všetkých ôsmich slovenských krajov odpovedalo na 40 otvorených otázok. Doplnené boli o päť scenárov smerovania Slovenska a päť citátov rétoriky a o zmene klímy.