Pri leteckej a lodnej doprave do Holandska bude potrebný rýchlotest

Bratislava 22. januára (TASR) - Občania SR cestujúci do Holandska budú od soboty (23. 1.) polnoci potrebovať pri nástupe do lietadla, na trajekt a loď aj potvrdenie o negatívnom rýchloteste na COVID-19. Ten musí mať platnosť do štyroch hodín. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na svojom webe.



Zmena sa týka všetkých cestujúcich z tzv. rizikových krajín, pričom povinnosť predložiť potvrdenie o negatívnom rýchloteste (AG/LAMP) sa vzťahuje iba na leteckú a lodnú dopravu. Cestujúci sú zároveň pri cestovaní lietadlom, loďou, vlakom, alebo autobusom povinní preukázať sa potvrdením o negatívnom PCR teste.



"Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na cestovanie osobným/firemným autom a ani pri využití súkromného prepravcu," uviedlo MZVEZ SR.