Pri likvidácii záplav je dôležitá hygiena a umývanie rúk

Bratislava 26. júla (TASR) - Pri likvidácii následkov záplav treba dbať na hygienu a ruky si často a dôkladne umývať mydlom. Základné hygienické pravidlo je podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré umožní chrániť si zdravie počas sanácie a obnovy domovov. Ruky si treba umývať vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi. Rovnako pred konzumáciou jedla a pitia, pred a po použití toalety a pred dotýkaním sa tváre.



"Každé zranenia a odreniny treba okamžite ošetriť a vydezinfikovať. Rovnaké pravidlo platí aj pri rozškrabaných štípancoch od hmyzu a záderoch, pretože do tela sa môže dostať infekcia. Pozor si treba dávať aj na zanesenie infekcie do očí a nosa pri pretieraní očí, čistení nosa a celej tváre – používajte jednorazové papierové vreckovky. Pri rozsiahlejšom zranení je mimoriadne dôležité kontaktovať a vyhľadať lekára," povedala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



Počas likvidácie následkov povodní treba používať ochranné prostriedky ako gumené rukavice, gumený plášť, pevná nepremokavá obuv. Ochranné prostriedky je nevyhnutné po použití vyčistiť a vydezinfikovať.



Na pitie a varenie odborníci z ÚVZ SR radia zásadne používať len vodu, ktorej zdravotná bezpečnosť je spoľahlivo overená. Vodu z verejného vodovodu a rovnako vodu zo studne - aj po sanácii je možné na pitie, varenie a umývanie používať až vtedy, ak bola oficiálne potvrdená jej zdravotná bezpečnosť. Dovtedy treba používať vodu z náhradných zdrojov. ÚVZ odporúča dať si preveriť kvalitu vodu v studni uskutočnením chemického a mikrobiologického vyšetrenia aj vtedy, ak nebola priamo zaplavená.



Okrem vody si treba dávať pozor aj na potraviny. Pokiaľ ich zaplavila vody, kal alebo bahno, nesmú sa jesť. Výnimku tvoria hermeticky balené potraviny v skle, kovových obaloch a tuhých plastových obaloch, ak nejavia známky poškodenia. Treba ich najprv mechanicky očistiť a následne umyť pod tečúcou pitnou vodou.



Konzumovať sa nemajú ani potraviny z nefunkčných chladničiek po viac ako dvoch hodinách a z nefunkčných mrazničiek po viac ako štyroch hodinách. Všetky poľnohospodárske plodiny dlhodobo zaplavené čo i len čiastočne povodňovou vodou, kalmi a bahnom sa považujú za zdraviu škodlivé.