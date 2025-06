Bratislava 1. júna (TASR) - Pri nákupe dovolenkových suvenírov treba byť opatrný, môžu byť vyrobené z ohrozených druhov živočíchov alebo rastlín. Patria medzi ne slony, nosorožce, mačkovité šelmy, primáty, papagáje, dravce, mnohé plazy či koraly. Taktiež vybrané druhy mušlí, kaktusy, orchidey či tropické dreviny. Na svojom webe to uviedla Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).



„Obchodníci niekedy zneužívajú neznalosť turistov a ponúkajú im na predaj tovar, s ktorým sa obchodovať nesmie alebo ho bez povolenia nemožno vyviezť z krajiny. Skutočnosť, že takýto ‚tovar‘ je voľne ponúkaný na predaj, neznamená, že kúpiť ho a priviezť domov je legálne,“ uviedla inšpekcia. Dodala, že neznalosť predpisov v tomto prípade neospravedlňuje.



Za exempláre ohrozených druhov chránených Washingtonským dohovorom (CITES) sa nepovažujú iba živé živočíchy a rastliny, ale aj mŕtve jedince, ich časti a výrobky z nich. Môže ním byť kabelka, topánky, peňaženka či opasok vyrobený z krokodílej alebo hadej kože, soška zo slonoviny alebo vzácneho druhu dreva. Taktiež niektoré mušle, výrobky z pancierov korytnačiek, vysušené morské koníky, prípravky tradičnej ázijskej medicíny, kozmetika a akékoľvek prípravky s obsahom živočíchov alebo rastlín, vysvetľuje SIŽP.



Mnohé suveníry podliehajú hraničnej kontrole a v prípade, že ide o exempláre CITES, vzťahujú sa na ne podľa inšpektorov prísne vývozné a dovozné podmienky. Takéto exempláre nemôžu byť dovážané a vyvážané cez hranice Európskej únie bez špeciálneho povolenia.



Colníci môžu pri kontrole takéto predmety zabaviť a uložiť dovolenkujúcim pokutu. „V prípade nedodržania právnych predpisov CITES hrozí podľa legislatívy platnej na území SR fyzickým osobám pokuta od 66,38 eura až do 9958 eur a prípadne aj zhabanie exemplára. V obzvlášť závažných prípadoch, napríklad pašovanie, nelegálne obchodovanie, hrozí osobám dokonca trestné stíhanie a uväznenie,“ poukázala SIŽP. Dodala, že výška sankcie je v každej krajine iná a záleží od konkrétnych vecí a suvenírov, ktoré sú vyvážané z tretích krajín a dovážané do EÚ.