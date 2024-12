Pri nákupoch cez internet sa odporúča kontrola obchodných podmienok

Bratislava 21. decembra (TASR) - Pri nákupoch cez internet treba byť opatrný. Ľudia by si mali všímať obchodné podmienky, kontaktné údaje obchodníka a pred nákupom by si mali pozrieť aj recenzie. Odporučilo to Ministerstvo vnútra (MV) SR. Urobilo tak na profile na sociálnej sieti, kde sa venuje hoaxom a podvodom.



"Seriózny obchodník má uvedenú adresu, telefón a email. Overte si, či tieto údaje zodpovedajú realite, napríklad cez Google mapy. Prečítajte si obchodné podmienky, najmä sekcie o vrátení tovaru, záruke a reklamáciách. Absencia týchto dokumentov alebo možnosti odstúpenia od zmluvy = podvodný e-shop," ozrejmil rezort.



Ľuďom zároveň pripomenul, že overení predajcovia vždy ponúkajú bezpečné metódy platby. "Ak máte pochybnosti pri platobných metódach, zvoľte možnosť platby na dobierku," dodal.