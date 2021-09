Pri nástupe do školy je nutné predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti

Bratislava 1. septembra (TASR) - Pri prvom nástupe do školy predloží rodič školáka písomné vyhlásenie o jeho bezpríznakovosti. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v dokumente najčastejšie kladených otázok k školskému semaforu, manuálu pre všetky druhy škôl a školských zariadení v školskom roku 2021/2022.



Toto vyhlásenie budú musieť rodičia predkladať aj po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá tri a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). V zmysle COVID automatu je vyhlásenie o bezpríznakovosti potrebné doložiť vo všetkých farbách okresov okrem zelenej fázy. Tam to však rezort školstva taktiež odporúča.



Predkladať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné vo všetkých školách a školských zariadeniach. Týka sa to napríklad aj jazykových škôl, centier voľného času, nástupu na internát, základných umeleckých škôl.



V prípade, že sa škola nachádza v zelenom okrese COVID automatu a dieťa toto vyhlásenie zabudne doma, tak ďalší postup je na zvážení školy. V ostatných okresoch dieťa musí toto vyhlásenie predložiť. "Ak ho zabudne doma, rodič má tri možnosti. Odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (Edupage) alebo e-školy. Druhou možnosťou je poslať sken písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti e-mailom alebo kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať," dodal rezort školstva v dokumente zverejnenom na svojom webe.