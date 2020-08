Pri návrate z rizikovej krajiny sa treba ohlásiť a izolovať

Bratislava 6. augusta (TASR) - Každý, kto v ostatných 14 dňoch navštívil krajinu, ktorá sa nenachádza na zozname menej rizikových krajín v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, je povinný v zmysle platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR prihlásiť sa telefonicky alebo elektronicky na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Pripomína to hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva týmto ľuďom pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ho s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie. Elektronické prihlásenie je možné napríklad vyplnením formuláru na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/.



Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. "Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia," hovorí Račková.



V zozname menej rizikových krajín sú momentálne Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko.