Pri návrhu na zmenu voľby zo zahraničia môžu ešte prísť úpravy
Podľa šéfa poslaneckého klubu Hlasu-SD Róberta Puciho je dohoda na podpore návrhu Smeru-SD o zmene voľby zo zahraničia.
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Pri návrhu na zmenu hlasovania v parlamentných voľbách zo zahraničia môžu prísť ešte v druhom čítaní úpravy. Hlas-SD má k návrhu nevyjasnené otázky. SNS žiada do novely pridať zvýšenie percent na prekrúžkovanie sa na kandidátke. Koaliční predstavitelia to novinárom uviedli v pondelok po koaličnej rade v parlamente. Jej témou bol priebeh nadchádzajúcej schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začína v utorok (14. 4.). Návrhy, na ktorých v koalícii nie je dohoda, sa majú presunúť na ďalšiu schôdzu. Smer-SD zároveň zatiaľ nepovedal, či podporí návrhy na predĺženie volebného obdobia samosprávam.
Podľa šéfa poslaneckého klubu Hlasu-SD Róberta Puciho je dohoda na podpore návrhu Smeru-SD o zmene voľby zo zahraničia. Zrušiť sa má voľba poštou a nahradiť sa má hlasovaním z ambasád. „Máme tam ešte nejaké nevyjasnené otázky, ktoré si chceme prejsť potom s kolegami zo Smeru, ako to vlastne bude fungovať na zastupiteľstvách, ako sa budú zriaďovať volebné miestnosti v jednotlivých štátoch, a tam by sme možno ešte v rámci možno druhého čítania dali nejaké pozmeňujúce návrhy, aby to malo čo najmenší dosah na možnosť ľudí voliť,“ povedal Puci. „Prvé čítanie prejde, ale my tam máme podmienku na zvýšenie prekrúžkovania na osem percent, tam neviem, či to prejde,“ skonštatoval predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. „Ešte sme sa na tomto nezhodli ani nediskutovali,“ reagoval na Michelka podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Jeho stranícky kolega Richard Glück pripúšťa diskusiu o tom, aby zákon hovoril o tom, že by sa zo zahraničia mohlo okrem ambasád voliť aj na ďalších určených miestach. „Ja som za, aby bolo možné určiť aj iné miesta, ktoré budú špecifické vzhľadom na krajinu, na povahu, na geografickú, politickú a na bezpečnostnú situáciu, na výskyt slovenskej menšiny,“ dodal.
Hlas-SD plánuje podporiť aj návrh SNS na predĺženie volebného obdobia samosprávam na päť rokov. „Áno, podporíme obidva návrhy, aj náš, aj kolegov zo SNS, a uvidíme, čo potom bude v rámci druhého čítania, keďže tam už v rámci ústavy je potrebná deväťdesiatka,“ povedal Puci. „Máme na to druhé čítanie, aby sme o tom diskutovali, či je vôľa potom ešte predlžovať aj volebné obdobie v rámci parlamentu, alebo sa budeme venovať len samosprávam,“ povedal o návrhu SNS. Rozprava o oboch návrhoch má byť zlúčená. „Uvidíme, čo prinesie rozprava, a podľa toho sa potom budeme ďalej rozhodovať,“ odpovedal Gašpar na otázku, či poslanci Smeru podporia návrhy na predĺženie volebného obdobia.
„Dnes sme diskutovali aj o návrhoch, na ktorých ešte nebola zhoda. Viac-menej sme sa dohodli, že sú veci, ktoré pôjdu riadne do prvého čítania, podporíme ich a v rámci druhého čítania sa ešte príde s nejakým pozmeňujúcim návrhom. A ešte sú otvorené veci, ktoré sa podľa všetkého ešte stiahnu z tejto schôdze a nepôjdu na ňu,“ povedal Puci. Podľa Michelka sa má na ďalšiu schôdzu presunúť návrh na zriadenie Národného mediálneho úradu či úprava o trestných činoch extrémizmu.
Schôdza sa začína v utorok popoludní. O 17.00 h má parlament odhlasovať vyše 50 bodov, ktoré prebral v marci. Schôdza bude pravdepodobne trvať dlhšie, ako bola plánovaná. Poslanci by mohli podľa Puciho rokovať až do 7. mája, aby stihli prebrať čo najviac bodov. Od ďalšej schôdze by mal parlament fungovať už podľa nového rokovacieho poriadku.
Podľa šéfa poslaneckého klubu Hlasu-SD Róberta Puciho je dohoda na podpore návrhu Smeru-SD o zmene voľby zo zahraničia. Zrušiť sa má voľba poštou a nahradiť sa má hlasovaním z ambasád. „Máme tam ešte nejaké nevyjasnené otázky, ktoré si chceme prejsť potom s kolegami zo Smeru, ako to vlastne bude fungovať na zastupiteľstvách, ako sa budú zriaďovať volebné miestnosti v jednotlivých štátoch, a tam by sme možno ešte v rámci možno druhého čítania dali nejaké pozmeňujúce návrhy, aby to malo čo najmenší dosah na možnosť ľudí voliť,“ povedal Puci. „Prvé čítanie prejde, ale my tam máme podmienku na zvýšenie prekrúžkovania na osem percent, tam neviem, či to prejde,“ skonštatoval predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. „Ešte sme sa na tomto nezhodli ani nediskutovali,“ reagoval na Michelka podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Jeho stranícky kolega Richard Glück pripúšťa diskusiu o tom, aby zákon hovoril o tom, že by sa zo zahraničia mohlo okrem ambasád voliť aj na ďalších určených miestach. „Ja som za, aby bolo možné určiť aj iné miesta, ktoré budú špecifické vzhľadom na krajinu, na povahu, na geografickú, politickú a na bezpečnostnú situáciu, na výskyt slovenskej menšiny,“ dodal.
Hlas-SD plánuje podporiť aj návrh SNS na predĺženie volebného obdobia samosprávam na päť rokov. „Áno, podporíme obidva návrhy, aj náš, aj kolegov zo SNS, a uvidíme, čo potom bude v rámci druhého čítania, keďže tam už v rámci ústavy je potrebná deväťdesiatka,“ povedal Puci. „Máme na to druhé čítanie, aby sme o tom diskutovali, či je vôľa potom ešte predlžovať aj volebné obdobie v rámci parlamentu, alebo sa budeme venovať len samosprávam,“ povedal o návrhu SNS. Rozprava o oboch návrhoch má byť zlúčená. „Uvidíme, čo prinesie rozprava, a podľa toho sa potom budeme ďalej rozhodovať,“ odpovedal Gašpar na otázku, či poslanci Smeru podporia návrhy na predĺženie volebného obdobia.
„Dnes sme diskutovali aj o návrhoch, na ktorých ešte nebola zhoda. Viac-menej sme sa dohodli, že sú veci, ktoré pôjdu riadne do prvého čítania, podporíme ich a v rámci druhého čítania sa ešte príde s nejakým pozmeňujúcim návrhom. A ešte sú otvorené veci, ktoré sa podľa všetkého ešte stiahnu z tejto schôdze a nepôjdu na ňu,“ povedal Puci. Podľa Michelka sa má na ďalšiu schôdzu presunúť návrh na zriadenie Národného mediálneho úradu či úprava o trestných činoch extrémizmu.
Schôdza sa začína v utorok popoludní. O 17.00 h má parlament odhlasovať vyše 50 bodov, ktoré prebral v marci. Schôdza bude pravdepodobne trvať dlhšie, ako bola plánovaná. Poslanci by mohli podľa Puciho rokovať až do 7. mája, aby stihli prebrať čo najviac bodov. Od ďalšej schôdze by mal parlament fungovať už podľa nového rokovacieho poriadku.