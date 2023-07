Pri nehode na diaľnici D2 v smere do Česka sa zranila jedna osoba

Bratislava 5. júla (TASR) - Na diaľnici D2 pred hraničným priechodom do Českej republiky došlo v stredu ráno k zrážke dodávky a nákladného auta. Vodič dodávky utrpel zranenia, letecky ho previezli do nemocnice. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Podľa doterajších informácií pravdepodobne z dôvodu mikrospánku došlo k nárazu dodávky do pred ním idúceho nákladného motorového vozidla. Vodič dodávky pri nehode utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho letecký prevoz do jednej z nemocníc," priblížil.



Diaľnica bola pre dokumentovanie aj odstraňovania následkov nehody na nevyhnutne potrebný čas uzavretá. "Odklon dopravy bol usmerňovaný príslušníkmi dopravnej polície v smere na Kúty," dodal hovorca.