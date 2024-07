Slovenský motorkár prišiel o život pri nehode v Štajersku

Graz 7. júla (TASR) — Motorkár zo Slovenska prišiel v nedeľu dopoludnia o život pri nehode v okrese Murau v rakúskej spolkovej krajine Štajersko. Jeho manželka bola pri nej ťažko zranená, informuje TASR s odvolaním sa na portál verejnoprávneho telerozhlasu ORF.



Vážna nehoda sa stala okolo 09.30 h na ceste B97. Neďaleko mestečka St. Georgen am Kreischberg dostala motorka riadená 56-ročným Slovákom na mokrej vozovke šmyk a narazila do ľavej strany protiidúceho auta a následne do ďalšieho vozidla.



Slovák utrpel pri nehode smrteľné zranenia, jeho manželku po poskytnutí prvej pomoci previezol záchranársky vrtuľník vo vážnom stave do nemocnice v Klagenfurte. Vodiči dvoch áut — obaja z Viedne — vyviazli z nehody bez zranení.