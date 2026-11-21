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Pri núdzovom státí na diaľnici by sa mali vodiči presunúť za zvodidlá
Pri defekte či menšej poruche diaľničiari odporúčajú nezastavovať okamžite na krajnici, pokiaľ vozidlo dokáže bezpečne pokračovať v jazde.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Vodiči by pri poruche vozidla na diaľnici mali v prvom rade dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolujazdcov. Ak im to technický stav vozidla umožňuje, mali by pokračovať na najbližšie odpočívadlo, čerpaciu stanicu alebo núdzový záliv. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na sociálnej sieti upozornila na päť najčastejších chýb, ktorým by sa mali motoristi pri núdzovom státí vyhnúť.
„Pri núdzovom státí platí dôležité pravidlo - chrániť seba a svojich spolujazdcov,“ zdôraznila NDS. Pripomenula, že pri maximálnej povolenej rýchlosti 130 kilometrov za hodinu je dôležitá aj rýchlosť reakcie vodiča.
Pri defekte či menšej poruche diaľničiari odporúčajú nezastavovať okamžite na krajnici, pokiaľ vozidlo dokáže bezpečne pokračovať v jazde. V takom prípade by mali motoristi pomaly prejsť so zapnutými výstražnými svetlami na najbližšie vhodné miesto na zastavenie.
Ak je zastavenie nevyhnutné, vodiči by si mali ešte pred vystúpením z vozidla obliecť reflexnú vestu. NDS preto odporúča mať ju uloženú v kabíne vozidla, nie v kufri. Zároveň upozorňuje, že z auta treba vystupovať cez pravé dvere smerom ku krajnici, nie do jazdnej dráhy ostatných vozidiel.
Po opustení vozidla by sa mali všetci cestujúci čo najskôr presunúť za zvodidlá do bezpečnej vzdialenosti od cesty. Diaľničiari varujú pred zotrvávaním v odstavenom automobile alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, keďže hrozí riziko ďalšej dopravnej nehody.
NDS upozornila aj na umiestnenie výstražného trojuholníka, ktorý má byť na diaľnici najmenej 100 metrov za vozidlom. Pri jeho umiestňovaní odporúča vyhnúť sa pohybu po krajnici a presúvať sa za zvodidlami.
V prípade potreby môžu vodiči po presune do bezpečia kontaktovať Diaľničnú patrolu na bezplatnom telefónnom čísle 0800 100 007. Služba funguje nepretržite a podľa NDS zabezpečí potrebné krytie. „Správny postup pri núdzovom státí môže zachrániť život,“ pripomenula NDS.
„Pri núdzovom státí platí dôležité pravidlo - chrániť seba a svojich spolujazdcov,“ zdôraznila NDS. Pripomenula, že pri maximálnej povolenej rýchlosti 130 kilometrov za hodinu je dôležitá aj rýchlosť reakcie vodiča.
Pri defekte či menšej poruche diaľničiari odporúčajú nezastavovať okamžite na krajnici, pokiaľ vozidlo dokáže bezpečne pokračovať v jazde. V takom prípade by mali motoristi pomaly prejsť so zapnutými výstražnými svetlami na najbližšie vhodné miesto na zastavenie.
Ak je zastavenie nevyhnutné, vodiči by si mali ešte pred vystúpením z vozidla obliecť reflexnú vestu. NDS preto odporúča mať ju uloženú v kabíne vozidla, nie v kufri. Zároveň upozorňuje, že z auta treba vystupovať cez pravé dvere smerom ku krajnici, nie do jazdnej dráhy ostatných vozidiel.
Po opustení vozidla by sa mali všetci cestujúci čo najskôr presunúť za zvodidlá do bezpečnej vzdialenosti od cesty. Diaľničiari varujú pred zotrvávaním v odstavenom automobile alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, keďže hrozí riziko ďalšej dopravnej nehody.
NDS upozornila aj na umiestnenie výstražného trojuholníka, ktorý má byť na diaľnici najmenej 100 metrov za vozidlom. Pri jeho umiestňovaní odporúča vyhnúť sa pohybu po krajnici a presúvať sa za zvodidlami.
V prípade potreby môžu vodiči po presune do bezpečia kontaktovať Diaľničnú patrolu na bezplatnom telefónnom čísle 0800 100 007. Služba funguje nepretržite a podľa NDS zabezpečí potrebné krytie. „Správny postup pri núdzovom státí môže zachrániť život,“ pripomenula NDS.