Krajčí k odmeňovaniu zdravotníkov: Chcem postupovať diferencovane

Bratislava 3. septembra (TASR) – Pri odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v prvej línii počas prvej vlny nového koronavírusu chce minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) postupovať diferencovane. Uviedol to vo štvrtok počas tlačovej konferencie v Bratislave.



"Chcem diferencované odmeňovanie. Mnohí zdravotnícki pracovníci a zdravotné sestry nasadzovali svoje zdravie a riskovali svoje životy. Chcel by som, aby dostali vyššiu odmenu," vysvetlil minister. Potom sú podľa ministra ďalší, ktorí boli v prvej línii a zodpovedne kryli chrbát tým, ktorí boli v červených zónach.



Ministerstvo zdravotníctva nadefinovalo počty zdravotníckych pracovníkov v prvej línii tak, ako ich dostali od zamestnávateľov jednotlivých organizácii, ktoré oslovili. "Odmeňovanie bude pre všetkých zdravotníckych pracovníkov vrátane farmaceutov, ktorí boli v prvej línii počas prvej vlny pandémie," povedal minister.







"Čo sa týka prerozdelenia, bude to medzi mnou, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom vnútra a ministrom obrany," poznamenal Krajčí. Podotkol, že iniciovali aj zvýšenie sumy. Minister poznamenal, že je to "na dobrej ceste".



Šéf vládneho kabinetu Igor Matovič (OĽANO) 14. augusta avizoval, že štát vyčlení 50 miliónov eur pre pracovníkov v prvej línii. Odmeny majú dostať lekári, sestry, vojaci, policajti či zamestnanci domovov sociálnych služieb.