Pri odpočúvaní chaty nešlo podľa Lipšica len o podozrenie z pytliactva

Bratislava 9. novembra (TASR) – Pri odpočúvaní priestorov poľovníckej chaty, kde sa stretávali líder Smeru-SD Robert Fico, obhajca Marek Para, exminister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Bödör a syn bývalého policajného prezidenta Tibora G., nešlo len o podozrenie z trestného činu pytliactva, ale aj o podozrenie z trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti. V relácii TV Markíza Na telo plus to povedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Je presvedčený, že šlo o legálny odposluch odsúhlasený sudcom, použiteľný aj v iných trestných veciach.



"Či niečo je, alebo nie je v nahrávkach vyhodnotia orgány činné v trestnom konaní, potenciálne v budúcnosti súd," podotkol špeciálny prokurátor. Je presvedčený, že k monitoringu medializovaných stretnutí na chate prišlo náhodne.



Odmieta úvahy o tom, že sa muselo po pár dňoch odpočúvania zistiť, že tu nedochádza k pytliactvu, a tým pádom bolo nutné monitorovanie prerušiť. "Prenos odposluchu neprebieha on-line. V nejakom okamihu sa musel vybrať dátový nosič, ktorý na chate bol, prehrať a vyhodnotiť. Nebolo to hneď," povedal. Je za to, aby sa urobila kontrola, ale je presvedčený o legálnosti odposluchu. "Samozrejme, že osoby, ktoré sú podozrivé, ho spochybňujú," podotkol. Lipšic si zároveň nemyslí, že k advokátskej profesii patrí stretávanie sa s nevypočutými svedkami a hovorenie im, čo by mali vypovedať. Reagoval tak na to, že na stretnutiach v chate sa zúčastňovali aj obhajcovia obvinených.



Špeciálny prokurátor deklaruje, že prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) postupujú podľa zákona. "Trestné stíhania vedieme voči podozrivým, ktorí sú v našej vecnej príslušnosti, nech majú alebo nemajú akúkoľvek politickú príslušnosť," vyhlásil Lipšic s tým, že odmieta tvrdenia o účelových politických stíhaniach. "Nezaujíma nás politické zafarbenie obvineného, ale trestný čin. Stíhame nominantov aj tejto i bývalej koalície," podotkol. Ak sa dejú väzobné stíhania či použitie odposluchov, je to podľa neho v rámci legálnej štruktúry a toho, čo povolia súdy.



Na ÚŠP chcú čím skôr skončiť vyšetrovanie veľkých profilových káuz a podať ich na súd. V prípade kauzy Očistec hovorí o silnej dôkaznej situácii. "Táto kauza je vo finále, prebieha preštudovanie spisu procesnými stranami a bude podaná obžaloba," poznamenal Lipšic.



S generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom sa stretáva pravidelne, najmä na operatívnych poradách. "Pracovne komunikujeme. Z mojej strany to nie ja antagonizmus, snažím sa mať nadhľad," uviedol na margo vzťahov so Žilinkom. Pri otázke, či je ÚŠP na jednej lodi so Slovenskou informačnou službou, povedal, že bude zdržanlivý, vedel by si však predstaviť konštruktívnejšiu a ústretovejšiu spoluprácu.