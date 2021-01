Pri odvolaní komisára pre deti platia nové pravidlá

Bratislava 1. januára (TASR) – Pri odvolávaní komisára pre deti a tiež komisára pre osoby so zdravotným postihnutím platia nové pravidlá. Po novom ich je možné odvolať aj v prípade porušovania zákona či medzinárodných zmlúv. Účinnosť nadobudla novela zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.



Možnosť odvolať komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím má Národná rada (NR) SR po novom vtedy, ak nevykonávajú funkciu komisára viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov alebo ak porušujú zákony a medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná. Porušovanie zákonov alebo medzinárodných zmlúv by malo mať súvis s výkonom funkcie komisára.



Rovnako môže NR SR komisára odvolať aj vtedy, ak koná spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti alebo nestrannosti pri výkone funkcie komisára.



Návrh príslušného parlamentného výboru na odvolanie komisára musí byť podľa novej legislatívy odôvodnený, aby rozhodnutie o odvolaní komisára nebolo svojvoľné a aby ho bolo možné preskúmať prostredníctvom ústavnej sťažnosti.



Pred rozhodnutím výboru o návrhu na odvolanie má komisár možnosť vyjadriť sa na schôdzi výboru. Takisto sa bude môcť vyjadriť aj na schôdzi NR SR, a to pred rozhodnutím parlamentu o návrhu na jeho odvolanie.



Právna úprava tiež stanovuje prísnejšie podmienky preukazovania bezúhonnosti kandidátov na komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, a to podobne, ako je to pri preukazovaní bezúhonnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Spôsob preukazovania bezúhonnosti sa má robiť prostredníctvom odpisu registra trestov.