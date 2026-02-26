< sekcia Slovensko
Pri páde lavíny v Mengusovskej doline zahynuli dvaja Poliaci
Horskí záchranári aj v súvislosti s touto lavínovou nehodou upozorňujú, že vo Vysokých a Západných Tatrách, nad pásmom lesa, trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo.
Vysoké Tatry 26. februára (TASR) - Stredajší (25. 2.) pád lavíny v Mengusovskej doline vo Vysokých Tatrách si vyžiadal životy dvoch ľudí. Horská záchranná služba (HZS) v noci na štvrtok spresnila, že išlo o dvoch Poliakov, pričom obaja mali 41 rokov. Lavína spadla v stredu popoludní zo žľabu spadajúceho do Nižnej Popradskej štrbiny na Popradskom hrebeni.
„Oznamovatelia so sebou nemali lavínové vyhľadávače, a preto nemohli poskytnúť zasypaným kamarátsku pomoc. Krátko nato kontaktovali Operačné stredisko tiesňového volania HZS prostredníctvom aplikácie HZS piati českí skialpinisti, ktorí schádzali Mengusovskou dolinou a rovnako boli svedkami pádu lavíny. Keďže disponovali kompletnou lavínovou výbavou, okamžite smerovali k lavíne a začali s prehľadávaním lavíniska pomocou lavínových vyhľadávačov,“ uviedla HZS. Súčasne s hovorom poslala aplikácia operátorom HZS aj presnú polohu oznamovateľov, ktorí sa nachádzali priamo pod žľabom, z ktorého lavína vypadla. To podľa HZS výrazne urýchlilo záchrannú akciu.
Horskí záchranári o súčinnosť okamžite požiadali posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá z heliportu v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu záchranára spolu s kynológom HZS a psom. Počas výsadku záchranárov na lavínisku českí skialpinisti už jedného zasypaného vyhrabali a poskytovali mu laickú kardiopulmonálnu resuscitáciu. Vrtuľník sa medzitým vrátil na heliport po záchranára HZS s lekárom. „Po ich vysadení letela posádka späť do Starého Smokovca po ďalšieho horského záchranára a psovoda so psom. Počas transportu záchranárov na miesto nešťastia sa podarilo spod lavíny vyslobodiť aj telo druhého zasypaného, ktorý však pádom v lavíne utrpel devastačné poranenie nezlučiteľné so životom. Žiaľ, aj napriek enormnému úsiliu všetkých zúčastnených sa nepodarilo u resuscitovaného obnoviť vitálne funkcie,“ dodáva HZS.
Horskí záchranári aj v súvislosti s touto lavínovou nehodou upozorňujú, že vo Vysokých a Západných Tatrách, nad pásmom lesa, trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo. V posledných dňoch evidujú viacero veľkých samovoľných lavín a situácia sa bude vplyvom oteplenia a slnečného počasia zhoršovať. „Objaviť sa môžu ďalšie samovoľné lavíny. Z tohto dôvodu neodporúčame pohyb na svahoch so sklonom nad 30 stupňov, ale aj pod nimi, v dráhe možných lavín,“ pripomína HZS.
