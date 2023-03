Pri páde lavíny vo Vysokých Tatrách utrpeli zranenia traja ľudia

Poprad 11. marca (TASR) - Tri osoby utrpeli zranenia po tom, ako v sobotu dopoludnia spadla v žľabe pod Nižnou Popradskou štrbinou lavína. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti.



HZS prijala žiadosť o pomoc pre 12-člennú skupinu, lavína ich strhla do údolia smerom do Mengusovskej doliny. "Po páde lavíny utrpeli tri osoby vo veku 36, 45 a 61 rokov poranenia hrudníka, kolena a predkolenia," uvádza.



Pripomína, že vzhľadom na nepriaznivé letové podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky. Do terénu odišli záchranári HZS spolu s dvoma služobnými psami. "Pri výstupe sa stretli so zostupujúcimi účastníkmi nehody s poraneným kolenom a hrudníkom, ktorým pomáhali kamaráti," dodáva s tým, že jeden záchranár HZS sa k nim pridal a sprevádzal ich ku chate.



Ostatní záchranári HZS postupovali na lavínisko k tretej zranenej osobe. "Po príchode na miesto udalosti jej poskytli neodkladnú prvú pomoc a končatinu zafixovali," informujú horskí záchranári, ktorí zraneného muža transportovali na Popradské pleso na nosidlách.



Všetkých zranených odtiaľ pomocou terénneho vozidla HZS previezli do Starého Smokovca, následne ich posádka rýchlej zdravotnej pomoci previezla do nemocnice.