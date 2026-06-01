Pri petícii za referendum bude od júna povinné uviesť dátum narodenia
Úspešná petícia má za následok vyhlásenie celoštátneho referenda, pripomenuli predkladatelia novej legislatívy.
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, bude po novom povinné uviesť aj dátum narodenia. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá v pondelok nadobudla účinnosť. Zmena má zamedziť možnému zneužitiu petičného práva.
„Úspešná petícia má za následok vyhlásenie celoštátneho referenda,“ pripomenuli predkladatelia novej legislatívy. Najvýznamnejším dôvodom na zmenu je podľa nich najmä skutočnosť, že úspešné referendum má právnu silu ústavného zákona. „Následky petície, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, sú teda omnoho závažnejšie než následky ‚bežnej‘ petície podľa petičného zákona,“ dodali.
Doteraz stačilo na podporu takejto petície iba uvedenie mena, priezviska a adresy trvalého pobytu občana, čo sú údaje, ktoré je možné jednoducho získať z verejne dostupných zdrojov (napríklad kataster nehnuteľností). „Tieto údaje je teda možné zneužiť a neoprávnene uviesť v rámci petície aj bez vedomia občana,“ vysvetlili navrhovatelia.
Návrh najprv počítal s doplnením rodného čísla. „Vzhľadom na vysokú citlivosť osobného údaja o rodnom čísle sa navrhuje jeho zmena na údaj o dátume narodenia, na základe ktorého bude možné overovanie údajov prostredníctvom registra fyzických osôb na postačujúcej úrovni,“ vysvetlili novú úpravu predkladatelia.
