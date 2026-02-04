< sekcia Slovensko
Pri petícii za referendum by mohlo byť povinné uviesť aj rodné číslo
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, by mohlo byť po novom povinné uviesť aj rodné číslo. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Návrh predložili poslanci za Hlas-SD. Odôvodnili to tým, že sa tak zamedzí možnému zneužitiu petičného práva. V súčasnosti je povinné do petície uviesť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, čo sú podľa poslancov ľahko dostupné údaje. Rodné číslo podľa nich nie je bežný verejne dostupný údaj. Pripomínajú, že úspešné referendum má právnu silu ústavného zákona.
„Petičné právo týkajúce sa petície, ktorou občania podporujú vyhlásenie referenda, je potrebné osobitne chrániť najmä z dôvodu významu takéhoto typu petície vzhľadom na to, že úspešná petícia má za následok vyhlásenie celoštátneho referenda, čím vzniká povinnosť štátu toto referendum zorganizovať, čo je spojené s náročným organizačno-technickým zabezpečením referenda a taktiež s významnými finančnými nákladmi,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.
Najvýznamnejším dôvodom je však podľa predkladateľov najmä skutočnosť, že úspešné referendum má právnu silu ústavného zákona. „Následky petície, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, sú teda omnoho závažnejšie než následky ‚bežnej‘ petície podľa petičného zákona,“ dodali. V súčasnosti stačí na podporu takejto petície iba uvedenie mena, priezviska a adresy trvalého pobytu občana, čo sú údaje, ktoré je možné jednoducho získať z verejne dostupných zdrojov (napríklad kataster nehnuteľností). „Tieto údaje je teda možné zneužiť a neoprávnene uviesť v rámci petície aj bez vedomia občana,“ vysvetlili poslanci.
