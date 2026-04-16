Pri petícii za referendum má byť povinné uviesť aj dátum narodenia
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, bude po novom povinné uviesť aj dátum narodenia. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zmena má zamedziť možnému zneužitiu petičného práva. V súčasnosti je povinné do petície uviesť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, čo sú podľa predkladateľov návrhu ľahko dostupné údaje. Pripomínajú, že úspešné referendum má právnu silu ústavného zákona. Pôvodne navrhovali povinnosť uvádzať rodné číslo, napokon návrh upravili na dátum narodenia.
Petičné právo týkajúce sa petície, ktorou občania podporujú vyhlásenie referenda, je podľa poslancov treba osobitne chrániť. „Úspešná petícia má za následok vyhlásenie celoštátneho referenda,“ pripomenuli predkladatelia návrhu. Najvýznamnejším dôvodom je však podľa nich najmä skutočnosť, že úspešné referendum má právnu silu ústavného zákona. „Následky petície, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, sú teda omnoho závažnejšie než následky ‚bežnej‘ petície podľa petičného zákona,“ dodali.
V súčasnosti stačí na podporu takejto petície iba uvedenie mena, priezviska a adresy trvalého pobytu občana, čo sú údaje, ktoré je možné jednoducho získať z verejne dostupných zdrojov (napríklad kataster nehnuteľností). „Tieto údaje je teda možné zneužiť a neoprávnene uviesť v rámci petície aj bez vedomia občana,“ vysvetlili poslanci.
V druhom čítaní sa návrh upravil. Najprv totiž novela hovorila o doplnení rodného čísla. „Vzhľadom na vysokú citlivosť osobného údaja o rodnom čísle sa navrhuje jeho zmena na údaj o dátume narodenia, na základe ktorého bude možné overovanie údajov prostredníctvom registra fyzických osôb na postačujúcej úrovni,“ vysvetlili predkladatelia.
Nová právna úprava má byť účinná od 1. júna.
