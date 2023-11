Pri pití kávy vzniká odpad, obaly z nej treba správne vytriediť

Bratislava 11. novembra (TASR) - Pri pití kávy vzniká odpad, či už zo samotnej kávy alebo z obalov, do ktorých je balená. Poukázala na to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.



"Vzhľadom na rastúcu spotrebu kávy na celom svete je dôležité, aby sme si uvedomili vplyv, ktorý má táto konzumácia na životné prostredie, a aktívne prispeli k jeho ochrane. Triedenie obalov od kávy je jednoduchým a účinným spôsobom, ako každý z nás môže prispieť k udržateľnej budúcnosti a ochrane našej planéty," vysvetlila riaditeľka oddelenia komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter.



Pred vytriedením obalov je potrebné vedieť, z akých materiálov sú vyrobené. Môžu byť z plastu, kovu alebo hliníka, skla či papiera. Najčastejšie to však podľa OZV býva kombinácia viacerých materiálov. "Aj pri týchto obaloch platí, že čo sa dá od seba oddeliť, treba oddeliť, napríklad viečko alebo nálepku. Vrchnák tiež treba vytriediť oddelene," uviedla organizácia.



Kretter odporúča, aby si ľudia pred vytriedením takýchto obalov pozorne pozreli recyklačné symboly uvedené na obale a pri triedení sa riadili primárne nimi.



Envi-Pak poukazuje, že spotreba kávy na Slovensku v ostatných rokoch narastá. Slováci podľa údajov zo Štatistického úradu SR v roku 2021 skonzumovali v priemere 2,8 kilogramu kávy na osobu, čo je o osem percent viac ako v roku 2020. Denne pijú kávu tri štvrtiny Slovákov, pričom viac ako polovica ľudí vypije za deň dve až tri šálky. Desať percent ľudí pije "čistú" kávu bez akéhokoľvek pridania mlieka alebo cukru.