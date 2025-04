Pri podvode by mala obeť komunikovať s kontaktmi, aby na link neklikli

Bratislava 20. apríla (TASR) - V prípade úspešného podvodu cez chatovaciu aplikáciu WhatsApp by mala obeť komunikovať so svojimi kontaktmi. Je dôležité im vysvetliť situáciu a upozorniť, aby v žiadnom prípade neotvárali linky, ktoré im od obete mohli prísť. TASR o tom informoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).



„V aplikácii WhatsApp odpárujte všetky prepojené zariadenia (postup sa mierne líši pre telefóny s operačným systémom Android a iOS). Ak váš účet medzitým zablokovali z dôvodu masového rozosielania správ, požiadajte o odblokovanie a v žiadosti vysvetlite, že ste sa stali obeťou phishingového útoku a spárované zariadenie nie je vaše,“ uviedol úrad.



Potrebné tiež je prejsť si celú históriu komunikácie so všetkými kontaktmi. Útočník si mohol počas prístupu k účtu automatizovane stiahnuť celú históriu, čo trvá maximálne niekoľko minút. Je tak potrebné zamyslieť sa nad údajmi, ktoré v komunikácii oklamaný užívateľ odoslal či prijal.



Ak boli v komunikácii zdieľané heslá, je potrebné ich okamžite zmeniť. V prípade, že boli posielané údaje z dokladov alebo platobných a kreditných kariet či ich fotografie, je treba okamžite kontaktovať príslušné inštitúcie ako je polícia či banka a požiadať o nové doklady. Platobné karty, ktoré boli v komunikácii zdieľané treba ihneď zablokovať. „Boli zdieľané citlivé informácie, súbory, faktúry? Pripravte seba aj druhú stranu na možné cielené podvodné phishingové kampane, pri ktorých tento obsah môže byť zneužitý,“ dodal NBÚ.



Polícia aj NBÚ upozorňujú na podvodné kampane. V prvej polovici apríla na Slovensku dominovali najmä dva druhy takýchto podvodov. Jedným z nich je SMS kampaň, kde útočník rozošle správy v mene inštitúcií alebo známych firiem. Druhou je práve kampaň prostredníctvom aplikácie WhatsApp, kde útočník rozošle správy z cudzieho účtu a adresátom tak prídu dôveryhodné, pretože im prišli od ich známeho. Správy obsahujú výzvu na hlasovanie. Oproti iným podvodom sú napísané gramaticky správne v slovenčine. V žiadnom prípade by užívatelia nemali otvárať linky, ktoré nemajú preverené. Podozrivé správy je potrebné ignorovať.