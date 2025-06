Pri poskytovaní prvej pomoci motorkárom treba označiť miesto nehody

Bratislava 29. júna (TASR) - Pri poskytovaní prvej pomoci motorkárom po nehode treba dodržať viacero zásad. Dôležitá je okrem iného kontrola prítomnosti vedomia a dýchania či vonkajšieho krvácania. Zabudnúť by ľudia nemali ani na označenie miesta nehody. Apeloval na to Slovenský Červený kríž (SČK). Pripomenul, že sezóna motorkárov už odštartovala a spája sa s ňou zvýšená nehodovosť.



„Ako poskytnúť správnu prvú pomoc motorkárovi? Zastavte autom desať metrov pred motorkárom tak, aby ste ho chránili, označte miesto nehody. Skontrolujte, či motorkár nemá veľké vonkajšie krvácanie. Ak áno, zastavte ho tlakom na ranu. Zistite prítomnosť či neprítomnosť vedomia a dýchania. Pokiaľ je v šoku a nespolupracuje, upokojujte ho tak, aby sa nehýbal až do príchodu špecializovanej pomoci,“ priblížil na sociálnej sieti.



Pri nehodách motorkárov treba predpokladať poranenia chrbtice. SČK v tejto súvislosti na ľudí apeloval, aby v prípade, ak nemajú praktický nácvik, nemenili polohu zraneného, nedávali mu dole prilbu a čakali ma príchod záchranárov. „Ak je v bezvedomí a nedýcha, tak začnite s kardiopulmonálnou resuscitáciou a požiadajte ďalšieho svedka o volanie na tiesňovú linku 155 či 112. Poranenie chrbtice je v takej chvíli druhoradé. Ak ste sami, volajte tiesňovú linku až po zastavení krvácania a začatí oživovania,“ doplnil.



Mimoriadnu obozretnosť treba podľa neho mať pri odstraňovaní prilby, keďže hrozí poškodenie krčnej chrbtice. Apeloval preto na to, aby úkon ľudia realizovali vo dvojici a aby minimálne jeden z nich absolvoval nácvik snímania prilby. „Jeden záchranca oboma rukami fixuje krčnú chrbticu a druhý za hlavou zraneného ju vyťahuje, pomaly bez otáčania zo strany na stranu. Pohyby do strán a rotácia sú neprípustné pre riziko trvalého ochrnutia,“ objasnil. Pri zranenom, ktorý nedýcha, je možné vykonať záklon hlavy ako záchranu života v každom prípade.