Pri požiari domu v Trnovci nad Váhom prišli o život dvaja ľudia

Policajti z Močenku boli v nočných hodinách vyslaní k požiaru rodinného domu do obce Trnovec nad Váhom do časti Horný Jatov. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Zisťovateľ príčin požiaru nevylúčil cudzie zavinenie. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenie.

Autor TASR
Trnovec nad Váhom 7. marca (TASR) - Dve osoby zomreli pri požiari rodinného domu v obci Trnovec nad Váhom v okrese Šaľa. Požiar vypukol v nočných hodinách v časti Horný Jatov. V dôsledku požiaru sa strecha prepadla do vnútra rodinného domu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

V dome boli nájdené dve osoby vo veku 67 a 63 rokov, ktoré nejavili známky života. Na mieste bol prítomný zisťovateľ príčin požiaru, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

