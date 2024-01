Pri preborení osoby do zamrznutej vody ju treba upokojiť a zavolať 155

Bratislava 23. januára (TASR) - Pri preborení osoby do zamrznutej vody je potrebné ju v prvom rade upokojiť a bezodkladne kontaktovať tiesňovú linku. Následne prehodnotiť svoje schopnosti a dostupné prostriedky pre jej záchranu. Odporúča to hlavný operátor Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Viliam Sládek na sociálnej sieti.



"Ak dôjde k preboreniu, je potrebné v čo najväčšej miere upokojiť osobu, aby sa rýchlymi a panickými pohybmi v studenej vode nevyčerpala a rýchlo nepodchladila," vysvetlil.



Svedkom nehody odporúča vyhodnotiť situáciu a zbytočne neriskovať. V prípade, že sa rozhodne pomôcť, je podľa Sládeka najlepšie podať preborenej osobe nejaký predmet, pomocou ktorého sa vytiahne na breh. "Svoju váhu pritom záchranca musí čo najviac rozložiť na ľadovú plochu. Najlepšie, ak si ľahne," upozornil.



Po vytiahnutí osoby na breh je dôležité skontrolovať stav jej životných funkcií a postupovať podľa pokynov operátora na tiesňovej linke.



OS ZZS zároveň zdôraznilo, že pri vstupe na ľadovú plochu treba byť vždy mimoriadne obozretný. "Najmä pri odmäku alebo pri nedostatočne dlhom mraze hrozí preborenie osoby do studenej vody," dodal Sládek.