Pri prejavoch ochorenia po návrate zo zahraničia kontaktujte lekára

Bratislava 18. júla (TASR) - Ak sa u niekoho po návrate zo zahraničia prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné, aby telefonicky kontaktoval svojho ošetrujúceho lekára. Platí to pre všetkých, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní. Pripomína to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Rovnako podľa rezortu nezáleží na tom, z ktorej krajiny takáto osoba prišla, lekára treba oboznámiť s cestovateľskou anamnézou.



Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. "To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia," dodalo ministerstvo zdravotníctva.