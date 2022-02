V parlamente by mali odznieť ďalšie návrhy k podielu slovenskej hudby

Juraj Čurný, archívna snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Monika Kozelová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 1. februára (TASR) - Pri prerokovávaní nového zákona o mediálnych službách sa v pléne parlamentu bude zrejme hovoriť o ďalších návrhoch na prerozdelenie a spôsob počítania povinného podielu slovenskej hudby vo vysielaní rádií. Vyplynulo to z utorkového rokovania Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá, ktorého členovia reagovali na podnet spolupracovníka Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) Juraja Čurného.Konzultant SOZA predniesol alternatívu k návrhu, ktorý minulý týždeň predstavila členka mediálneho výboru Monika Péter (Sme rodina) a ktorý má rozdeliť vysielanie do dvoch 12-hodinových časových pásiem, od polnoci do poludnia a od poludnia do polnoci. V oboch pásmach má platiť povinný podiel 25 percent pre súkromné rádiá a 35 percent pre rádiá RTVS.Čurný zopakoval svoju obavu, že pozmeňujúcim návrhom Sme rodina sa presunie vysielanie slovenskej hudby do nulitných poslucháčskych časov neskoro večer a v noci a v hlavnom vysielacom čase sa podiel domácej tvorby výrazne zníži.objasnil.Návrh zaujal člena výboru Róberta Haláka (OĽANO).zdôraznil.uviedol. Halákova kolegyňa Monika Kozelová (OĽANO) pripustila, že jedným z návrhov v pléne by bolo aj vynechať časť o kvótach na slovenskú hudbu zo znenia predloženého zákona.Právny zástupca súkromných vysielateľov Tomáš Kamenec požiadal, naopak, o podporu návrhu Sme rodina. Uistil, že rádiá nechcú ísť proti vysielaniu slovenskej hudby, stoja však za tým, aby vysielanie povinného podielu nezasahovalo do dramaturgie a formátu, na základe ktorého získali licenciu.Zákonu o mediálnych službách, ktorý má nahradiť zákon o vysielaní a retransmisii a zákon o digitálnom vysielaní, sa poslanci budú venovať na aktuálnej 55. schôdzi, ktorá sa začína v utorok popoludní.