Pri príležitosti 100. výročia narodenia Evy Sirackej vydali mincu
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Pri príležitosti 100. výročia narodenia Evy Sirackej - zakladateľky Ligy proti rakovine, bola vydaná pamätná strieborná minca. Jej predaj sa spustil v pondelok, informuje o tom Liga proti rakovine na sociálnej sieti.
„Táto zberateľská eurominca s nominálnou hodnotou desať eur je symbolom ľudskosti, pomoci a nádeje, ktoré Siracká počas svojho života šírila. Na minci nájdete aj motív žltého narcisu - symbolu solidarity s onkologickými pacientmi,“ uviedla Liga proti rakovine. Medaila je dostupná v limitovanom množstve.
Národná banka Slovenska (NBS) na svojom webe uvádza, že na rube zberateľskej euromince je portrét Sirackej s jej menom. Na tejto strane sa nachádza aj nominálna hodnota a roky narodenia a úmrtia Sirackej.
Na líci mince je v kompozícií štylizovaná otvorená dlaň, cez ktorú je umiestnená ruka držiaca žltý narcis. „Kompozíciu dopĺňa schematické vyžarovanie röntgenových lúčov, do ktorých je v pravej časti vložený štátny znak SR,“ priblížila NBS. Na tejto strane mince sa nachádza aj nápis Slovensko a rok 2026.
Eva Siracká (1. 5. 1926 - 21. 2. 2023) bola významná slovenská lekárka, ktorá zasvätila život boju proti rakovine. Po ukončení Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pracovala v Onkologickom ústave sv. Alžbety, neskôr v Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, kde dosiahla hodnosť DrSc. Venujúc sa klinickému aj vedeckému výskumu, patrila medzi priekopníčky onkologickej rádiológie a rádiobiológie na Slovensku. V roku 1990 založila Ligu proti rakovine.
