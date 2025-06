Pri príležitosti dňa detí ZMOS vyjadrilo podporu ochrane práv detí

Bratislava 1. júna (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyjadrilo plnú podporu ochrane práv detí a ich zdravému rozvoju pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (MDD). TASR o tom informoval predseda ZMOS-u Jozef Božik. Zhodnotil tiež snahu samospráv o podporu vzdelávania a rozvoja detí.



Ako uviedol, k MDD pripravili mestá, obce, základné a materské školy tisícky podujatí. „Tieto oslavy nie sú len o zábave, ale aj o prejave úcty, pozornosti a investície do toho najcennejšieho, čo máme, do detí,“ priblížil.



Božik zhodnotil snahu samospráv vytvárať kvalitné podmienky pre vzdelávanie detí, podporu zavádzania technických škôlok či vzdelávanie v oblasti dopravy, ale aj oblasť športu. Práve samosprávy podľa jeho slov poskytujú zázemie pre futbalové, hokejové, atletické, plavecké, gymnastické a mnohé iné kluby, ktoré vychovávajú budúcich reprezentantov Slovenska. „Právo na zdravé detstvo musí byť garantované nielen ústavne, ale aj prakticky, dostupnými službami priamo v regiónoch,“ doplnil.



Samosprávy sa podľa predsedu ZMOS-u snažia riešiť aj oblasť digitálnej gramotnosti a ochrany. „Zároveň vyzývame štát, aby sa Slovensko pridalo ku koalícii krajín ako Francúzsko, Španielsko, Grécko, Írsko a Luxembursko, ktoré už podnikli konkrétne legislatívne kroky na reguláciu vplyvu digitálnych platforiem na duševné zdravie detí,“ dodal s tým, že dôležitou súčasťou podpory mládeže sú aj detské a mládežnícke parlamenty naprieč Slovenskom.



V neposlednom rade Božik spomenul aj finančnú a ekonomickú situáciu, v ktorej sa samosprávy nachádzajú. „Keby sme mali čo i len polovicu zdrojov, akými disponujú české mestá, dokázali by sme urobiť násobne viac. ZMOS opakovane presadzuje systémové zmeny, ktoré umožnia, aby samosprávy mohli dlhodobo poskytovať kvalitné verejné služby nevyhnutné pre zdravý vývin detí a mládeže,“ uviedol.