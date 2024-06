Počas Svetového dňa darcov krvi pozývajú do odberných centier

Bratislava 14. júna (TASR) - Národná transfúzna služba (NTS) SR pozýva darcov krvi aj verejnosť, aby pri príležitosti piatkového Svetového dňa darcov krvi navštívili jej odberné centrá. V rámci dňa otvorených dverí v nich môžu od 7.00 h darovať krv či informovať sa o všetkom, čo sa darovania krvi týka.



Ide o 20. výročie Svetového dňa darcov krvi, ktorého hlavnou témou je "Dvadsať rokov osláv darcovstva a vyjadrenie poďakovania sa všetkým darcom krvi na celom svete". "Dvadsiate výročie Svetového dňa darcov krvi chceme využiť ako príležitosť na prejav vďaky a úcty všetkým darcom krvi na Slovensku, ktorých darcovstvo v priebehu rokov pomohlo zachrániť nespočetné množstvo životov. Nezištné darovanie krvi má veľký dosah nielen na životy tých, ktorí pre svoju liečbu potrebujú transfúzne prípravky, ale aj na ich rodiny a priateľov," poznamenala NTS.



Odberné centrá budú otvorené od 7.00 do 17.00 h. Darovať krv a jej zložky bude možné až do 16.00 h. "Darcom odporúčame objednať sa prostredníctvom online objednávkového systému na našej webovej stránke alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie NTS SR," dodala NTS.



Cieľom Svetového dňa darcov krvi je okrem iného upriamiť pozornosť na význam pravidelného darcovstva, ktoré je nevyhnutnou podmienkou k budovaniu bezpečných a udržateľných zásob transfúznych prípravkov. Tiež, že bezpečné transfúzne prípravky zachraňujú ľudské životy. Svetový deň zároveň pripomína, že je dôležité podporovať kultúru pravidelného darcovstva krvi a jej zložiek medzi mladými ľuďmi a širokou verejnosťou, aby sa neustále rozširoval register vhodných darcov krvi.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 14. jún za Svetový deň darcov krvi v máji 2005. Prvýkrát ho však zorganizovali už rok pred tým pracovníci juhoafrickej Národnej transfúznej služby v Johannesburgu. Z tohto dôvodu sa pripomína jeho 20. výročie v piatok, 14. júna. Na koordinovaní Svetového dňa darcov krvi sa okrem WHO podieľa aj Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi či Medzinárodná spoločnosť pre krvnú transfúziu.