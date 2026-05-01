Pri príležitosti Sviatku práce poukázal ZMOS na jej význam
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) poukázalo pri príležitosti Sviatku práce a výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie na význam práce ako jednej zo základných spoločenských hodnôt a zároveň význam európskej spolupráce pre rozvoj miest a obcí.
„Pri príležitosti Sviatku práce si pripomíname význam práce ako jednej zo základných spoločenských hodnôt, ktorá si zaslúži rešpekt, dôstojné podmienky a primerané ohodnotenie,“ skonštatoval predseda ZMOS Jozef Božik a dodal, že práca ľudí vo všetkých oblastiach spoločnosti, od verejného sektora, cez súkromnú sféru až po služby vytvára hodnoty, ktoré sa premietajú do kvality života, stability a rozvoja krajiny.
Zároveň pripomenul, že Slovensko si tiež pripomína výročie svojho vstup do Európskej únie, ktoré predstavuje dôležitý míľnik pre rozvoj našich regiónov. „Európska únia je pre mestá a obce kľúčovým a často jediným stabilným zdrojom investícií do infraštruktúry, verejných služieb a zvyšovania kvality života obyvateľov,“ poznamenal Božik s tým, že vďaka európskym zdrojom sa darí realizovať projekty, ktoré by bez tejto podpory neboli možné.
ZMOS podľa jeho slov dlhodobo podporuje európske smerovanie Slovenska a samosprávy sa jasne prikláňajú k Európskej únii ako priestoru stability, spolupráce a rozvoja, ktorý prináša konkrétne výsledky pre ľudí v každom regióne. „Rozvoj Slovenska sa začína v mestách a obciach. Ak chceme, aby bol dlhodobo udržateľný a vyvážený, potrebujeme silné samosprávy a zároveň pevné ukotvenie Slovenska v Európskej únii,“ vyhlásil predseda ZMOS-u.
