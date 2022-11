Pri príležitosti výročia Strediska lavínovej prevencie ocenili HZS

Liptovský Mikuláš 6. novembra (TASR) - Ocenenia za ich prínos a nasadenie v oblasti záchrany životov a tiež prevencie pred možnými tragickými udalosťami v horách dostalo v sobotu (5. 11.) viacero príslušníkov Horskej záchrannej služby (HZS). Ceny im odovzdali minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO), riaditeľ HZS Marek Biskupič a riaditeľ Strediska lavínovej prevencie (SLP) Filip Kyzek pri príležitosti 50. výročia vzniku SLP v Liptovskom Mikuláši. TASR o tom v nedeľu informovala hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová.



"Práca v horách je krásna a nesmierne náročná zároveň. Hory vedia veľa turistom dať, ale aj zobrať," skonštatoval Mikulec.



Podľa svojich slov je nesmierne hrdý na všetkých, ktorí pomáhajú v horách tým, ktorí to najviac potrebujú a zároveň preventívnym krokmi zabraňujú možným tragédiám či už je to v oblasti lavínového nebezpečenstva, bezpečnosti turistických trás a ďalšími krokmi. "Ďakujem všetkým za ich prácu a želám veľa síl a pozitívnej energie do ďalšieho obdobia," dodal.



Za prínos v lavínovej prevencii si prevzalo ocenenia 18 osobností, za zásluhy o rozvoj horskej záchrany štyria ľudia. Špeciálne ocenenie HZS dostali štyri osobnosti.