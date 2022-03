Na prevenciu pri rakovine hrubého čreva a konečníka upozorňuje kampaň

Bratislava 9. marca (TASR) - Na Slovensku každoročne odhalia rakovinu hrubého čreva a konečníka u 4800 ľudí. Sú druhou a treťou najčastejšou onkologickou diagnózou v Európe u žien aj mužov. Pripomína to pacientska organizácia Nie rakovine, ktorá zdôrazňuje dôležitosť pravidelného skríningu. Na potrebu prevencie upozorňuje aj v aktuálnej informatívnej kampani.



V posledných dvoch rokoch prebieha na Slovensku štátom riadený pozývací skríning karcinómu hrubého čreva a konečníka, informuje organizácia. Ako pripomenula pacientska organizácia, zdravotné poisťovne naň pozvali pozvali 152.000 poistencov, doposiaľ z nich odpovedalo necelých desať percent. Podľa jej prezidentky Jany Pifflovej Špankovej sa na nízkej účasti sa podpísala aj pandémia nového koronavírusu.



"Ľudia mali obavy z dôvodu rizika nákazy ísť k svojmu všeobecnému lekárovi. V najbližších mesiacoch budú pacienti prichádzať aj s pokročilými nádormi hrubého čreva a konečníka. Pre odkladanú prevenciu nám hrozí doslova pandémia rakoviny hrubého čreva. O to dôležitejší je dôraz na prevenciu kolorektálneho karcinómu v najbližšej dobe," doplnila.



Nie rakovine spoločne s pacientskymi organizáciami združených v organizácii Digestive cancers spustili v marci medzinárodnú informačnú kampaň Marec – Európsky mesiac povedomia o kolorektálnom karcinóme (ECCAM). Tento rok sa kampaň zameriava na informovanie o príznakoch choroby, jej vyhľadávanie v populácii a liečbu už vo včasných štádiách.



"Pre pacientov sme vytvorili aj takzvanú mapu pomoci. Je to zoznam gastroenterologických ambulancií aj s kontaktmi na lekárov na celom Slovensku, ktorí sa k tejto iniciatíve pripojili. Na tieto ambulancie sa môžu pacienti s podozrením na kolorektálny karcinóm obrátiť z dôvodu prevencie alebo v prípade príznakov," vysvetlila prezidentka organizácie. Po uvoľnení chcú zorganizovať informačnú tour na podporu prevencie kolorektálneho karcinómu v slovenských mestách.



K zvýšeniu šance skorej diagnostiky, a tým úspešnej liečby podľa organizácie prispieva tiež poznanie príznakov. Hlavnými príznakmi ochorení sú zmena vo vyprázdňovaní stolice, krv v stolici, časté nadúvanie, plynatosť, kŕče a bolesti v bruchu či strata hmotnosti.