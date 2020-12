Pri rozhovore s mladistvými o alkohole treba zachovať pokoj

Bratislava 21. decembra (TASR) - V období od vianočných sviatkov po Silvestra sa mládež môže ľahšie dostať k alkoholu. „Téma alkoholu prichádza často skôr, než si myslíme. Nie je výnimkou, že ho tajne ochutnajú už jedenásťročné deti. Ideálne je porozprávať sa v pokojnom prostredí, kde sa tínedžer cíti dobre a v bezpečí. Mnohí rodičia chcú otvoriť rozhovor, no nevedia ako,“ hovorí klinická psychologička a garantka projektu Rešpektuj 18! Barbora Kuchárová.



Z odborných prieskumov vychádza, že 83 percent slovenských rodičov sa so svojimi deťmi o alkohole nerozpráva, priblížila Kuchárová. Deti často nevnímajú alkohol ako rizikovú psychoaktívnu látku, ale ako zdroj zábavy. Rodičia by mali ísť príkladom ako prví a s deťmi o tejto téme aj hovoriť. „Práve v snahe vyrovnať sa rodičom či zapadnúť do partie sa môže stať, že siahnu po alkohole. Je lepšie dospievajúcemu vysvetliť, že aj keď sa jeho telo mení a už nepôsobí detsky, alkohol ohrozuje jeho zdravý rast a vývoj. Rodičia by mali byť tí, ktorí to vysvetlia, nie zakážu,“ vysvetľuje Kuchárová.



Pri rozhovore s mladistvým o alkohole odporúča zachovať pokoj a chladnú hlavu. „Kľúčom k úspešnému rozhovoru, z ktorého si dieťa niečo odnesie, je vypočuť si jeho názor a preukázať záujem. Dospievajúce deti sa chcú väčšinou iba priblížiť dospelým,“ ozrejmila Kuchárová s tým, že v hre je často aj nátlak rovesníkov. „V prvom rade neobviňujte a netrestajte seba ani dospievajúceho. Hovorte o jeho zámeroch a potrebách všeobecne, ale aj vo vzťahu k alkoholu. Ak to však robí pravidelne, nepodporujte ho v tom ani finančne a vyhľadajte odborníka," zhrnula psychologička.