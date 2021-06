Pri silných búrkach by sa ľudia nemali zdržiavať na záhradách

Bratislava 25. júna (TASR) - Pri búrkach sprevádzaných vetrom by sa ľudia nemali zdržiavať na voľných priestranstvách, dvoroch či záhradách. Pokiaľ je to možné, v prípade reálnej hrozby prívalového dažďa by mali ľudia opustiť obydlie. Radí Ministerstvo vnútra (MV) SR na sociálnej sieti.



V prípade výskytu silných búrok je v domácnostiach potrebné preventívne zaistiť okná a dvere. Na dvoroch, záhradách a balkónoch treba upevniť predmety, ktoré by mohli spadnúť a ohroziť ľudí. Ide napríklad o záhradný nábytok, kvetináče, črepníkové rastliny, náradie, sklenené či plechové predmety, radí MV. Pokračuje, že ľudia by pri silných búrkach mali zabezpečiť aj domáce a hospodárske zvieratá.



Ak sú osoby počas búrky sprevádzanej vetrom v aute, mali by úplne zastaviť a prečkať ju vo vozidle. MV upozorňuje, že by to nemalo byť pod stromami, vysokými stĺpmi alebo nestabilnými prístreškami.



Ministerstvo zároveň pripomenulo, že Slovenský hydrometeorologický ústav vydal aj na piatok výstrahy pred búrkami, ktoré môžu byť spojené s prívalovými zrážkami či krátkodobými, intenzívnymi lejakmi a vetrom. Výstrahy druhého stupňa platia pre východ krajiny, výstrahy prvého stupňa pre stredné Slovensko.