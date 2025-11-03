< sekcia Slovensko
Skladovanie a podávanie ovčieho mlieka: Toto ukázali kontroly
Úrady preventívne skontrolovali zariadenia spoločného stravovania vrátane zotavovacích zariadení pre deti a mládež i zariadenia spoločného stravovania významné pre letnú turistickú sezónu.
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Výsledky letných mimoriadnych kontrol realizovaných úradmi verejného zdravotníctva na celom území Slovenska potvrdili, že ovčie mlieko a výrobky z neho sú v zariadeniach spoločného stravovania spracúvané, skladované a podávané v súlade s hygienickými zásadami a požiadavkami na zdravotnú bezpečnosť potravín, ktorých cieľom sú zdravotne bezpečné potraviny. TASR o tom informoval odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Úrady preventívne skontrolovali zariadenia spoločného stravovania vrátane zotavovacích zariadení pre deti a mládež i zariadenia spoločného stravovania významné pre letnú turistickú sezónu. Zamerané boli na zdravotnú bezpečnosť ovčieho mlieka a pokrmov a výrobkov z neho.
Odborníci vykonali 974 kontrol v 648 zariadeniach, odobrali spolu 115 vzoriek ovčieho mlieka, ovčieho syra a výrobkov z ovčieho mlieka určených na priamu spotrebu (bryndza, nátierky, peny a krémy s bryndzou) a odobrali 383 sterov z prostredia, pracovných plôch, odevov pracovníkov a rúk pracovníkov zariadení spoločného stravovania na mikrobiologické vyšetrenie.
Zamerali sa aj na pôvod ovčieho mlieka, ovčieho syra a mliečnych výrobkov z ovčieho mlieka, vysledovateľnosť, vedenie evidencie, zabezpečenie ochrany potravín a pokrmov proti kontaminácii, dodržiavanie chladiaceho reťazca pri ich skladovaní, hygienickú úroveň podávania pokrmov, dodržiavanie prevádzkovej hygieny a osobnej hygieny zamestnancov, dodržiavanie postupov založených na zásadách HACCP, a podobne.
V žiadnych steroch ani odobratých vzorkách nebola zistená Listeria monocytogenes. Zároveň všetkých 115 odobratých vzoriek spĺňalo mikrobiologické kritériá stanovené v právnych predpisoch. V zotavovacích zariadeniach pre deti a mládež nie je povolené používať tepelne neošetrené mlieko a výrobky z neho, ani samotnú bryndzu. Kontroly nezistili porušenie týchto pravidiel. Z celkového počtu 383 odobratých sterov bolo 22 nevyhovujúcich. Išlo o prítomnosť koliformných baktérií, kvasiniek, baktérií rodu Enterobacter spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp. a mikroskopických vláknitých húb.
Zistené nedostatky v zariadeniach spoločného stravovania sa týkali nedostatočnej osobnej a prevádzkovej hygieny, nevhodného skladovania potravín, nedodržiavania postupov založených na zásadách HACCP, nepredloženia dokladov o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov, ako aj skladovania potravín po dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti. Vykonanými kontrolami sa zistili aj ďalšie nedostatky, a to stavebno-technické nedostatky v prevádzkových priestoroch, ktoré boli odstránené.
Počas výkonu kontrol bolo spolu uložených 121 opatrení, 92 blokových pokút v celkovej sume 13.711 eur a regionálne úrady verejného zdravotníctva začali 22 správnych konaní s celkovou navrhovanou sumou pokút 8060 eur.
