Pri šoférovaní v horúčavách by sa nemalo zabúdať na viaceré opatrenia

Bratislava 8. júla (TASR) – Vetranie pred jazdou, tienenie v aute, ochrana očí či vhodné oblečenie. Aj to v manuáli bezpečného šoférovania v horúčavách pripomína polícia v spolupráci s Ministerstvom vnútra (MV) SR. Vodičom i spolucestujúcim vo vozidle prinášajú viaceré praktické rady pred i počas cestovania. Pred cestou sa neodporúča jesť ťažké jedlá, dbať treba zároveň na pitný režim.



Pred jazdou autom by sa nemalo zabúdať na poriadne vyvetranie vozidla a otvorenie všetkých okien, ak je priestor, tak aj dverí. Vetranie sa odporúča aj vtedy, ak je auto klimatizované. "Pretože kým klíma v aute vytvorí požadovanú teplotu, spotrebuje množstvo paliva," konštatuje manuál.



Dôraz kladie tiež na dostatočné tienenie v aute. Pripomína, že prudké slnko môže nechránenú pokožku spáliť už za 20 minút a platí to aj v aute. Sklá síce neprepúšťajú plnú dávku UV lúčov, odporúča sa však pred jazdou natrieť seba i deti. "Ak nemáte tónované sklá, prípadne fóliu, zabezpečte deťom vzadu tieň iným spôsobom," podotýka manuál. Dávať pozor však zároveň treba na to, aby tienidlá nebránili pri šoférovaní vo výhľade. Zabúdať netreba ani na ochranu očí slnečnými okuliarmi s UV filtrom, najlepšie na šoférovanie sú s antireflexnou fóliou.



V prípade cesty s deťmi treba mať na pamäti aj fakt, že v detskej autosedačke sa spotia rýchlejšie. Je preto dobré mať po ruke pre ne náhradné oblečenie. "Ak je veľmi horúco a nemáte klímu, vyzujte im topánočky aj ponožky, lepšie si budú regulovať teplotu. Najmenším bábätkám podložte hlavičku bavlnenou plienkou a počas cesty ju vymeňte za suchú," uvádza sa v praktických radách. Zabúdať by sa nemalo ani na ochranu auta pri parkovaní. Ak bude zaparkované na priamom slnku, odporúča sa prekrytie minimálne čelného skla a vrchnej časti karosérie.