Pri splave Hrona sa prevrátil čln, muža oživovali

Slovenská Ľupča 5. augusta (TASR) - V ohrození života previezla záchranka v sobotu popoludní muža do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici po tom, ako sa mu spolu s ďalšou osobou prevrátil čln pri splave Hrona neďaleko Slovenskej Ľupče.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa banskobystrickej krajskej polície Mária Faltániová, čln narazil do skaly a prevrátil sa. Keďže muž nemal vestu, začal sa topiť. Z vody ho vytiahla posádka člna, ktorá sa plavila za nimi a ktorej sa ho podarilo oživiť.



"Záchranársky tím ho vzhľadom na jeho vážny stav uviedol do umelého spánku a v kritickom stave previezol do nemocnice," doplnila hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.