Pri strate obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá

Bratislava 20. septembra (TASR) - Hlasovací preukaz vydá obec voličovi len raz, pri prípadnej strate mu nový nevydá. Ak už raz volič hlasovací preukaz dostal, nemôže bez neho voliť ani v mieste svojho bydliska. Vyplýva to z vyjadrenia Ministerstva vnútra (MV) SR.



Hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého bydliska je možné vybaviť osobne najneskôr do piatka 29. septembra. Treba oň požiadať obec, v ktorej má volič trvalý pobyt. Hlasovať sa s ním dá kdekoľvek na Slovensku.



"Vzhľadom na skutočnosť, že volič nevie preukázať skutočnosť, že preukaz stratil, nie je mu možné vydať ďalší hlasovací preukaz. V prípade vydávania hlasovacích preukazov za stratené, respektíve nenájdené, zapatrošené by vznikla vysoká miera nedôvery vo výsledky volieb," vysvetlil pre TASR pred časom hovorca MV Matej Neumann. Priblížil, že ak by mal volič dva hlasovacie preukazy, mohol by teoreticky hlasovať dvakrát v dvoch volebných miestnostiach. Preto v prípade straty preukazu nový nedostane.



Volič môže požiadať o hlasovací preukaz osobne v úradných hodinách obce, najneskôr tak môže urobiť deň pred voľbami. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Požiadať oň môže aj splnomocnená osoba, a to tiež najneskôr deň pred voľbami.



Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.