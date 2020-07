Pri Technickej univerzite v Košiciach vznikla materská škola s jasľami

Košice 1. júla (TASR) – Na pôde Technickej univerzity v Košiciach vznikla materská škola s jasľami, svoju prevádzku začala v stredu. Slúžiť má najmä pre deti študentov a zamestnancov univerzity. Podľa nej ide o prvé takéto zariadenie na univerzitnej pôde na Slovensku.



Celková kapacita predstavuje v štyroch triedach spolu 41 detí. „Je to súkromná škôlka, ktorá patrí pod univerzitu, sú nám nápomocní v každom smere. Plánujeme navštevovať všetky fakulty, deti budú trebárs maľovať alebo vidieť, ako robia pokusy,“ uviedla pre TASR riaditeľka MŠ Ivana Váhovská s tým, že sa zameriavajú na ekológiu. V prípade voľných kapacít budú prijímať aj deti rodičov širokej verejnosti.



MŠ a jasle pri TUKE sú umiestnené v univerzitnom kempuse, v bývalých rysovniach. „Poskytli sme priestor, nejaké finančné prostriedky. Hlavne by to všetko malo slúžiť pre našich zamestnancov a študentov, aby sme im zvýšili komfort,“ povedal rektor Stanislav Kmeť.