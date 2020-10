Pri testovaní pomáhal aj premiér, zapojil sa i minister zdravotníctva

Bratislava 24. októbra (TASR) - Pri sobotňajšej pilotnej fáze plošného testovania na ochorenie COVID-19 pomáhal aj premiér Igor Matovič (OĽANO). Asistoval pri administratíve v súvislosti s odoberaním vzoriek na odbernom mieste v Tvrdošíne. Popoludní sa presunul do Námestova, kde bude informovať o výsledkoch testovania za sobotu.



Na odbernom mieste v Tvrdošíne sa do testovania zapojil aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). V Trstenej sa stretol s vedením tamojšej nemocnice, ako aj nemocnice v Dolnom Kubíne a tiež so zástupcami zdravotníkov z Oravy. Odberné miesta navštívil tiež minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Oboznámil sa so situáciou v Bardejovskej Novej Vsi aj v obciach Zborov a Gaboltov. Situáciu na Orave skontroloval i minister vnútra Roman Mikulec, v teréne bol tiež minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽANO).



Do akcie sa zapojili aj niektorí poslanci Národnej rady (NR) SR, napríklad poslankyňa Eva Horváthová (OĽANO) pomáhala s odoberaním vzoriek. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) prešiel viacero obcí na Orave, kde sa stretol aj so starostami, primátormi a prednostami okresných úradov. Na sociálnej sieti uviedol, že ho mrzí, že v niektorých obciach boli dlhé čakacie doby a poďakoval sa občanom za trpezlivosť, samosprávam, vojakom, zdravotníkom a odborníkom za prípravu a pomoc.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka (23. 10.) do nedele (25. 10.) realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase 8.00 h až 12.00 h a 13.00 h až 20.00 h. Otestovať by sa malo celkovo 180.000 osôb. Na akcii sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Z 61.905 otestovaných ľudí na Orave a v Bardejove bolo v piatok 2225 infekčných. Do 11.00 h sa v sobotu v štyroch okresoch podarilo urobiť 21.942 odberov, identifikovali okolo 750 pozitívnych ľudí.