Pri testovaní treba občiansky preukaz, výsledok testu bude o pár minút

Bratislava 29. októbra (TASR) - Priebeh testu v rámci celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 bude pozostávať zo štyroch krokov. Najskôr sa občan preukáže občianskym preukazom, potom absolvuje samotný test, odtiaľ sa presunie do čakárne a napokon si prevezme certifikát s výsledkom. Informuje o tom web somzodpovedny.sk.



Pred odberným miestom je potrebné udržiavať dvojmetrové rozostupy. Vstup na miesto odberu by mal regulovať príslušník polície.



Občan sa po vstupe na odberné miesto najskôr preukáže občianskym preukazom. Pracovník vyplní formulár potrebný na registráciu a odovzdá mu registračné číslo.



Po príchode k zdravotníckemu pracovníkovi dostane vreckovku a pôjde sa vysmrkať i odkašľať. Po dezinfekcii rúk si odkryje nos i ústa a zdravotník vykoná jemnou tyčinkou výter z nosohltanu.



Po uskutočnení testu si nasadí rúško a bude nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru, kde niekoľko minút počká na výsledok testu.



Potom ho zdravotnícky pracovník na základe identifikačného čísla zavolá a vypíše certifikát s výsledkom testu. V zatvorenej obálke má mať s certifikátom zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.



Prvé kolo celoplošného testovania sa má uskutočniť cez víkend (31.10 - 1.11.) od 7.00 do 22.00 h.