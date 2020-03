Pri uplatnení charty jazykov menšín vidia experti rezervy

Bratislava 13. marca (TASR) - Súčasná ponuka vo vzdelávaní menšinových jazykov na Slovensku existuje len v obmedzenej miere, väčší priestor by mali dostať aj televízne programy v jazykoch národnostných menšín a flexibilnejšie by mali byť aj možnosti používania menšinových jazykov na úradoch. Konštatuje to Správa o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike, ktorá je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Správa vychádza z expertného hodnotenia implementácie charty a odporúčaní, ktoré boli v tejto oblasti v predchádzajúcom období vyslovené.



Výbor expertov v rámci svojich zistení skonštatoval, že okrem zavedenia viacerých pozitívnych opatrení je napríklad na organizáciu výučby v menšinových jazykoch či rozšírenie existujúcej ponuky výučby menšinových jazykov potrebné vynaložiť ďalšie úsilie. Obmedzené je podľa neho aj používanie menšinových jazykov v administratíve. "Na plné uplatňovanie charty sú potrebné flexibilné legislatívne opatrenia a proaktívny prístup orgánov," dodali experti. V médiách odporúčajú predĺžiť televízne programy vo väčšine menšinových jazykov a vysielať ich častejšie. "Ďalšie úsilie treba vynaložiť na uľahčenie vydávania novín v niekoľkých menšinových jazykoch," dodali.



V rámci odporúčaní, ktoré na základe expertných zistení predkladá Výbor ministrov Rady Európy, sa hovorí aj o zlepšení odbornej prípravy učiteľov na vzdelávanie v jazykoch menšín a takisto ďalšom zvyšovaní povedomia a podpory tolerancie v slovenskej spoločnosti voči menšinovým jazykom a kultúram.



Informáciu o implementácii odporúčaní má Slovensko predložiť do 1. januára 2021.



Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov je medzinárodná zmluva prijatá Výborom ministrov Rady Európy v roku 1992, ktorá nadobudla platnosť 1. marca 1998. Na Slovensku vstúpila do platnosti v roku 2002 a vzťahuje sa na tieto jazyky: bulharčina, chorvátčina, čeština, nemčina, maďarčina, poľština, rómčina, ruština, rusínčina, srbčina, ukrajinčina a jidiš. Cieľom a účelom charty jazykov je podpora jazykovej a kultúrnej diverzity, podpora menšinových a regionálnych jazykov ako ohrozeného aspektu spoločného európskeho kultúrneho dedičstva. Slovensko predkladá v trojročných intervaloch implementačné správy o plnení záväzkov vyplývajúcich z charty, ktoré posudzuje nezávislý výbor expertov.