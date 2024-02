Pri úraze končatiny na svahu je dôležité ňou nehýbať a privolať pomoc

Bratislava 3. februára (TASR) - Pri úraze končatiny na svahu je dôležité ňou nehýbať, vykonať protišokové opatrenia a bezodkladne zavolať pomoc. Slovenský červený kríž (SČK) to odporúča na sociálnej sieti.



"Pokiaľ nepoznáme presnú diagnózu poranenej končatiny, k postihnutému vždy pristupujeme, ako by mal najzávažnejšie poranenie - teda zlomeninu," upozornil. Odporúča končatinu znehybniť podložením v polohe, v ktorej zostala po úraze, a vykonať protišokové opatrenia.



Dôležité je upokojiť pacienta, zabrániť stratám tepla a tíšiť bolesť. Zranenému sa neodporúča dávať nič jesť ani piť. Potrebné je tiež bezodkladne zavolať Horskú záchrannú službu alebo záchrannú zdravotnú službu. "Označte miesto nehody tým, že v dostatočnej vzdialenosti nad pacientom zapichnete do snehu skrížené lyže," dodal SČK.