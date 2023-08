Pri voľbe poštou si treba vytlačiť úplný hlasovací lístok

Bratislava 20. augusta (TASR) - Pri voľbe poštou si volič musí vytlačiť úplný hlasovací lístok. Ak sú údaje na dvoch stranách, potrebné sú oba listy. Ideálna je obojstranná tlač. Ak nie je možná, treba oba listy pevne spojiť. Upozornilo na to Ministerstvo vnútra (MV) SR.



"Ak volič vloží do obálky iba časť hlasovacieho lístka, tak zákon ustanovuje, že takýto hlasovací lístok je neplatný," skonštatovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová.



O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 72.993 občanov. Po zaregistrovaní prídu voličovi na adresu v cudzine volebné materiály. Pokiaľ volič požiadal elektronicky, hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV SR a vytlačiť sám. Návratnú obálku s hlasovacím lístkom musí volič zo zahraničia zaslať tak, aby bola na MV SR doručená do 29. septembra do 12.00 h.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.